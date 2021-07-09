Аспирин помогает снизить риск сердечных заболеваний у пациентов с пневмонией

На Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний представили исследование, в ходе которого изучалось воздействие аспирина на людей с пневмонией. Оказалось, что приём лекарственного препарата снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли медицинские эксперты из Бристольского университета (Великобритания), которые проанализировали данные о пациентах, чей возраст превышал 50 лет. У всех была диагностирована пневмония, но некоторые демонстрировали снижение риска ишемического инсульта и инфаркта миокарда на 36%. При анализе этой группы удалось выяснить, что все они принимали аспирин. Исследователи подтвердили, что данное лекарственное средство снижает риск болезней сердечно-сосудистой системы у людей с пневмонией.

Подобный эффект аспирина заинтересовал медиков, и они надеяться, что в будущем лекарственное средство можно стать действенным способом предотвращения последствий пневмонии. Несмотря на такие показатели, доктора всё же не рекомендовали заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалисту, прежде чем принимать аспирин.

Источник: ufacitynews.ru