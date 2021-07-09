 

Аспирин помогает снизить риск сердечных заболеваний у пациентов с пневмонией

09.07.2021, 17:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний представили исследование, в ходе которого изучалось воздействие аспирина на людей с пневмонией. Оказалось, что приём лекарственного препарата снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
К такому выводу пришли медицинские эксперты из Бристольского университета (Великобритания), которые проанализировали данные о пациентах, чей возраст превышал 50 лет. У всех была диагностирована пневмония, но некоторые демонстрировали снижение риска ишемического инсульта и инфаркта миокарда на 36%. При анализе этой группы удалось выяснить, что все они принимали аспирин. Исследователи подтвердили, что данное лекарственное средство снижает риск болезней сердечно-сосудистой системы у людей с пневмонией.

Подобный эффект аспирина заинтересовал медиков, и они надеяться, что в будущем лекарственное средство можно стать действенным способом предотвращения последствий пневмонии. Несмотря на такие показатели, доктора всё же не рекомендовали заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалисту, прежде чем принимать аспирин.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Мнение: Сбор данных

26.05 / Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

21.02 / Мнение: Где сегодня белорусская революция?

23.10 / Мнение: Полковник Барабанов – Хозяин Ямальского Севера

06.09 / “Ой, что-то будет”: Анфиса Чехова взбудоражила поклонников пикантным фото

26.05 / Дефицит витамина D, железа, магния и не только: почему попытки похудеть тщетны

12.11 / Западная наука не хочет признавать, что Римскую цивилизацию основали славяне

11.03 / Стас Барецкий выкупит платье Жанны Фриске для съемок фильма «Брат-3»

08.02 / Раскрыты детали дизайна фамильного склепа Аллы Пугачевой на кладбище

06.10 / Мнение: Ковид – движение в логике абсурда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика