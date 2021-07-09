 

Сколько продлится аномальная жара в Москве: синоптики дали ответ

09.07.2021, 17:16, Разное
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Москвичам не стоит ждать похолодания в ближайшее время. Об этом сообщили специалисты центра “Фобос”.

Синоптики пояснили, что столичный регион накрыло “парниковым котлом” – мощным антициклоном с жаркой и сухой погодой. Эксперты считают, что аномальная жара продержится в Москве и Подмосковье, как минимум – порядка двух недель. Во второй половине месяце возможно выпадение осадков, однако лишь в объёме половины от климатической нормы. Специалисты подытожили, что июль 2021 года войдёт в историю как один из самых засушливых за последние полвека, сообщает RT.



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