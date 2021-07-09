 

Назначение Франсуа Фийона в совет директоров «Зарубежнефти» задерживается из-за справки о несудимости

09.07.2021, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон не может начать работу в совете директоров ОАО «Зарубежнефть» по вине французской Национальной полиции.

Она отказывается выдать ему справку о несудимости, без которой трудоустройство невозможно.

Назначение Франсуа Фийона в совет директоров «Зарубежнефти» задерживается из-за справки о несудимостиРешение о введении Фийона в руководство российской компании, занимающейся добычей нефти за рубежом, принято ещё в начале года. Поскольку «Зарубежнефть» полностью принадлежит государству, отдел кадров требует от соискателей пакет из 7 документов. Фийон смог предъявить только пять из них. Отсутствие трудовой книжки ему «простили», поскольку у французов таких книжек не бывает, а вот без справки об отсутствии криминального прошлого трудоустройство невозможно.

– МВД Франции заявляет, что Фийон судим и на этом основании не выдаёт справку. Мы разъяснили им, что его судили за то, что в России преступлением не является. Но они неумолимы. Без справки мы не можем продвинуть документы, у нас строгие правила, – сообщил генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Франсуа Фийон был премьером Франции в течение всего срока президентства Николя Саркози. В 2020 году он был осуждён на пять лет условно за фиктивное трудоустройство в качестве помощника своей жены Пенелопы. В России данные деяния не считаются преступлением. Руководители часто назначали на должности жён и любовниц.

Владимир Путин намерен просить Эммануэля Макрона дать Фийону справку в обход установленной процедуры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Шойгу провел встречу с победителем конкурса “Лидеры России”

10.07 / Мнение: Ну и КАК я после этого мог у кого-то хоть рубль попросить?:(

03.12 / Мнение: Российская санкционка для Украины

10.06 / Астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые часто влюбляются в альфонсов

27.04 / Писателя и обозревателя «Новой» Дмитрия Быкова вызвали в полицию

04.06 / Мнение: Грандиозный успех

20.11 / “Как далеко “путешествует” чихание”: Ученые рассказали о “суперраспространителях” коронавируса

02.10 / Всем бездетным российским мужчинам присвоят статус гомосексуалистов

01.05 / Платформа Совета Европы: в 2020 году количество серьезных нападений на журналистов выросло на 40%

15.11 / Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика