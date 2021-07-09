Назначение Франсуа Фийона в совет директоров «Зарубежнефти» задерживается из-за справки о несудимости

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон не может начать работу в совете директоров ОАО «Зарубежнефть» по вине французской Национальной полиции.

Она отказывается выдать ему справку о несудимости, без которой трудоустройство невозможно.

Решение о введении Фийона в руководство российской компании, занимающейся добычей нефти за рубежом, принято ещё в начале года. Поскольку «Зарубежнефть» полностью принадлежит государству, отдел кадров требует от соискателей пакет из 7 документов. Фийон смог предъявить только пять из них. Отсутствие трудовой книжки ему «простили», поскольку у французов таких книжек не бывает, а вот без справки об отсутствии криминального прошлого трудоустройство невозможно.

– МВД Франции заявляет, что Фийон судим и на этом основании не выдаёт справку. Мы разъяснили им, что его судили за то, что в России преступлением не является. Но они неумолимы. Без справки мы не можем продвинуть документы, у нас строгие правила, – сообщил генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Франсуа Фийон был премьером Франции в течение всего срока президентства Николя Саркози. В 2020 году он был осуждён на пять лет условно за фиктивное трудоустройство в качестве помощника своей жены Пенелопы. В России данные деяния не считаются преступлением. Руководители часто назначали на должности жён и любовниц.

Владимир Путин намерен просить Эммануэля Макрона дать Фийону справку в обход установленной процедуры.

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