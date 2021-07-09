Поскребли по сусекам

Проиграв иски солдатам-срочникам, пострадавшим на учениях, Министерство обороны РФ решило возложить финансовую ответственность на офицеров полигона.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд принял решение взыскать с полковника Дениса Горелышева в пользу Министерства обороны РФ 500 тысяч рублей. Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов, юристы Минобороны просили возместить ущерб на сумму 3 млн 15 тысяч рублей. Еще столько же, по их мнению, родному ведомству должен другой офицер — Виктор Кривошеин. Эти деньги должны покрыть сумму, которую Минобороны выплатило солдатам-срочникам.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

«Новая» уже рассказывала, как во время российско-белорусских учений в сентябре 2017 года один военнослужащий погиб, а трое получили серьезные ранения.

Полигон под названием «Ванькин бугор» — пологий склон, на его вершине стояли шесть танков, внизу базировались имитационные команды. Четверо солдат-срочников — Андрей Виттих, Дмитрий Пахмутов, Арсен Османов и Вадим Габидуллин — должны были подорвать снаряды, чтоб изобразить огонь противника. Одновременно с этим реальные танки должны были выстрелить боевыми.

За имитацию отвечал начальник инженерных войск 6-й армии Денис Горелышев. Он допустил оплошность: в районе имитационной команды не поставил отличительный знак — красный флаг. Расположение флажков должен был контролировать начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона (там находится «Ванькин бугор») подполковник Виктор Кривошеин. Но не проконтролировал.

Танки встали на позицию и по команде открыли огонь. Их командиры не знали, что в окопах перед танками сидят не имитационные, а живые люди.

Красных флажков, которые должны были предупредить танкистов о наличие в окопах живых людей, не было. Осколочно-фугасный 125-миллиметровый снаряд разорвался в десяти метрах от солдат в окопе.

Андрей Виттих погиб на месте. Дмитрию Пахмутову оторвало левую руку, у него были повреждены внутренние органы и сломан позвоночник. У Арсена Османова были сломаны ребра, пострадало легкое. Вадим Габидуллин получил перелом шейного позвонка, множественные раны и переломы.

Было возбуждено уголовное дело по статье о преступной халатности, и 26 февраля 2019 года гарнизонный военный суд Великого Новгорода признал Горелышева и Кривошеина виновными. Каждого приговорили к трем годам условно без запрета на профессию. То есть они остались на службе.

Солдаты не стали требовать возмещения от офицеров. Сначала они лечились, и им было не до судов. А потом предъявили Министерству обороны иск на 6 млн рублей.

— Иск не к офицерам, а именно к министерству более логичен, — считает адвокат правозащитной организации «Зона права» Дмитрий Герасимов, представлявший в суде истцов. — В момент причинения ущерба все фигуранты находились на службе, выполняли инструкции и положения Министерства обороны. Причем оказались они там по призыву Минобороны. Молодым людям были нанесены серьезные травмы, им требовалась реабилитация, а на нее нужны деньги.

Лечение и реабилитация пострадавших в военных медучреждениях шли непросто. Пахмутову ампутировали руку. В декабре 2017 года Пахмутова выписали из госпиталя Военно-медицинской академии. В выписке врачи указали, что для дальнейшего лечения и протезирования необходимо обратиться в клинический госпиталь имени Вишневского. Пахмутов явился со всеми подтверждающими документами, но ему ответили: «Ты не военный, а потому лечиться у нас не можешь».

Похожие истории рассказывали Арсен Османов и Вадим Габидуллин, которых подлечили, выплатили мизерную страховку и уволили из армии.

— Позиция военных изначально была в том, чтобы ничего не платить, — комментировал ситуацию адвокат Дмитрий Герасимов. — Мол, выплатили страховку — на этом все. А то, что страховка не покрыла и половины средств, потраченных на лечение, представителей Минобороны не волновало.

Офицеры, конечно, виноваты в том, что допустили халатность, и суд это признал. Но иск был именно к Министерству обороны, а не к офицерам.

По мнению истцов, в том, что с ними произошло на полигоне, а особенно в процессе лечения и реабилитации, виноваты не конкретные два человека, а вся организация процесса прохождения срочной воинской службы.

В сентябре 2019 года Лужский городской суд Ленобласти удовлетворил иски пострадавших, но снизил сумму выплат с шести до четырех млн рублей. Бывшие солдаты были согласны и на эти деньги, но Минобороны с решением суда не согласилось и подало апелляцию. Однако Ленинградский областной суд отменил решение Лужского суда и… присудил выплатить истцам не 4, а 6 млн 30 тысяч рублей.

Минобороны опять не согласилось с решением. 27 мая 2020 года 3-й Кассационный суд общей юрисдикции оставил решение Леноблсуда в силе, а жалобу Минобороны без удовлетворения.

Казалось бы, история закончена, но не тут-то было. Минобороны решило возложить финансовую ответственность на Горелышева и Кривошеина.

В какой-то мере логика военных юристов понятна: Горелышев и Кривошеин полностью признали свою вину в халатности и были приговорены к трем годам лишения свободы условно каждый. При этом они продолжили служить, не лишились воинских званий и наград. Горелышев остался на прежней должности начальника инженерных войск 6-й армии. И даже был повышен в звании до полковника. В апреле 2021-го министерство требовало от него возмещения половины выплаченных пострадавшим денег.

В отношении Виктора Кривошеина решений судов пока нет, но представитель Минобороны, выступая в суде, заявила, что «ответчик должен нести гражданско-правовую ответственность в солидарном порядке вместе с Кривошеиным». Дозвониться до Кривошеина нам не удалось.

Полковник Горелышев, услышав, что ему звонят из «Новой газеты», комментировать решение суда наотрез отказался. Как следует из материалов дела, в суде Горелышев признал вину, но представил документы, что у него на иждивении трое детей (2002, 2009 и 2017 г.р.), двое из которых являются малолетними, старшая дочь — студентка, а жена зарабатывает не более 12 тысяч рублей в месяц. Учитывая наличие вины других должностных лиц в причинении морального вреда при организации лечения и реабилитации, он просил снизить размер взыскиваемой суммы до 500 тысяч рублей. Суд с Горелышевым согласился и присудил возмещение именно такой суммы.

Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, и Минобороны может его обжаловать в 1-м Западном окружном военном суде.

Максим Леонов

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