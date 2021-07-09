Мария Кожевникова поделилась редкими снимками младшего сына в день его рождения

Актриса, телеведущая, политический деятель и активный блогер Мария Кожевникова еще и многодетная мама, у нее и супруга Евгения подрастают трое сыновей. Сегодня, в день рождения младшего сына Василия Мария опубликовала на своей странице в Instagram серию редких фотографий, снятых а разное время, которые прежде не показывала публике. И если раньше Мария, размещая фото мальчика, старалась скрыть его глаза, например, солнцезащитными очками, то теперь на всех снимках ребенок смотрит в камеру открытым взглядом.

Ну что, пришел этот момент! Знакомлю вас с нашим младшим сыном Василием. Наш свет, наш кудряш, милаш, царь, наш третий сынок и младший братик! Непросто среди старших выжить, все успеть, не уступать и быть наравне, но ты справляешься на 100 процентов. Ты обладаешь невероятной энергией сводить всех с ума, на детских площадках , в саду, в гостях. Твоя улыбка, длиннющие ресницы и то, как ты говоришь – мама посмотри в мои честные глазки, – творят чудеса, твой шарм распространяется на всех! Даже в магазине только тебе дадут бесплатно конфетку. Что уж говорить обо мне! Я люблю тебя, я кайфую от тебя, с радостью воспитываю и с любовью забочусь о каждом твоем золотом завитке! Обожаю безмерно, горда и счастлива, что ты нас с папой выбрал проживать с тобой каждый день, учить тебя и быть рядом! У тебя все в жизни получится, такая большая семья стелет тебе соломку позади, которая пусть никогда не пригодится. Дерзай мой мальчик, я знаю, ты изменишь этот мир к лучшему! Крепкого здоровья, – подписала галерею снимков Мария.

Напомним, Мария Коженикова и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в конце августа 2013 года в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Пара, которая так и не зарегистрировала брак в ЗАГСе, воспитывает троих сыновей. Первенец Иван родился 19 января 2014 года, через год 26 января на свет появился второй сын супругов Максим, а 9 июля 2017 родился младший, которого родители назвали Василием.

Чаще всего Марию можно увидеть на публике со старшими детьми: с ними Кожевникова, которой в ноябре отметит 37-й день рождения, посещает детские премьеры и другие мероприятия. В этом году она устроила праздник для своих старших сыновей в музее техники Вадима Задорожного, где мальчикам и их друзьям провели экскурсию и познакомили с настоящей боевой техникой, а затем предложили сыграть в лазертаг – это такая высокотехнологичная “битва”, в которой участники команд выбивают противников из игры безопасными лазерными выстрелами из бластеров-автоматов.