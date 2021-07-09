 

Минченко назвал главное различие между разными поколениями политологов

09.07.2021, 16:37, Новости дня
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Разница между разными поколениями политологов колоссальная. Если поколение X ориентировано на карьеру, то у нынешнего поколения совершенно иные цели, сообщил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко. Такое заявление он сделал в рамках форума молодых политологов «Дигория», который состоялся в Сочи.

«Мне пока сложно сказать, готовы ли участники после форума погрузиться в реальные политические кампании, работать обозревателями или проводить настоящие политические исследования. Но уже ясно, что нынешнее поколение отличается большей энергичностью», – сказал глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «На самом деле разница между поколениями колоссальная. Скажем, если поколение X ориентировано на достижения, на карьеру, то нынешнее поколение ориентировано на сопричастность», – добавил он.

По мнению эксперта, для многих участников форума главным результатом стали не столько призы и достижения, сколько попадание в «среду». «Здесь сложился, очевидно, свой комфортный микроклимат», – заключил Минченко.

В пятницу с участниками форума  «Дигория» провел онлайн-встречу и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выразил надежду, что амбиции, понимание общественного уклада, знание истории РФ поможет молодым специалистам принять активное участие в политической жизни страны. «Нужно получать опыт и не бояться. Необходимо учитывать ошибки прошлого и на основе своих знаний определять целеполагание для самореализации, развития нашего общества», – добавил губернатор.

Состоялась также торжественная церемония закрытия III Форума молодых политологов РФ «Дигория». В ходе церемонии наградили победителей I Национальной премии молодых политологов РФ «Дигория» и грантового конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи. В форуме приняли участие 150 молодых политологов из Москвы, Петербурга и 43 регионов: Московской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и других областей.



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