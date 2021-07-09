 

В Бангладеш миниатюрная корова стала знаменитостью

09.07.2021, 16:34, Новости дня
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Корове почти два года, весит она всего 28 кг и имеет высоту 51 см.

Владелец фермы в Чариграме Хасан Ховладар отметил, что животное имеет проблемы с ходьбой и боится других коров на ферме. В связи с этим Рани держат отдельно от остального стада.

“Она ест небольшое количество отрубей и соломы дважды в день, любит гулять на улице и, кажется, счастлива, когда мы берем ее на руки”, – уточнил фермер.

На место также пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса, чтобы оценить шансы Рани на получение титула самой маленькой коровы в мире.

На данный момент самой маленькой коровой в мире является Маникьяму из Индии, длина которой составляет 61,1 см от копыта до холки.

ВИДЕОВидео: SOMOY TV / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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