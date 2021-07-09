“Здравствуй, Бог”. Терехов записал видеобращение к харьковчанам

“Я приглашаю вас в храм, но говорить я там не буду. Поделюсь своими мыслями. Здравствуй, Бог. Я не знаю, как ты выглядишь. Какое имя носишь. Но я точно знаю, что ты есть. Я верую в тебя. Верю тебе. И твоя вера есть в каждом из нас. Внутри”, – сказал Терехов.

ВИДЕОВидео: Харьковский городской совет / YouTube

Депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной “Вместе” Дмитрий Булах заявил 9 июля в Facebook, что видео Терехова – “из цикла “наркомания и жизнь”.

“Люди вообще смотрят ролики перед выпуском? Просто жесть. PS. Будем делать кандидату просмотры”, – написал Булах.

https://www.facebook.com/dmytro.bulakh/videos/145288164359410/

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19. Обязанности мэра временно исполняет Терехов.

Храм Жен-Мироносиц был открыт в центре Харькова в 2015 году на месте старого Мироносицкого храма, разрушенного в 1930 году.

Стротельство храма началось в 2013 году и сопровождалось протестами харьковчан. Тогдашний главный архитектор города Сергей Чечельницкий заявил, что акции протеста против строительства – обычное дело в европейских столицах, об этом сообщал сайт мэрии Харькова.

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