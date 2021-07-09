 

В УЕФА назвали имя главного арбитра финала Евро 2020

09.07.2021, 16:34, Новости дня
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Помогать Кейперсу будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым рефери назначен испанец Карлос дель Серро.

Главным по системе VAR стал Бастиан Данкерт из Германии. Помогать ему будут Пол ван Букел из Нидерландов и немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.

Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 годов, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 годов.

На этом Евро нидерландец был главным судьей на двух матчах группового этапа: Дания – Бельгия и Словакия – Испания. Помимо этого, он обслуживал четвертьфинал Чехия – Дания.

Контекст:

Финал Евро 2020 пройдет 11 июля на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. Победителя турнира определят сборная Англии и сборная Италии, которые в полуфиналах обыграли Данию (2:1) и Испанию (1:1, по пенальти 4:2) соответственно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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