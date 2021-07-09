 

Производитель спортивной одежды Adidas решил выпустить спортивные наушники

09.07.2021, 16:32, Новости дня
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Вскоре на рынок выйдут новые наушники Adidas RPT-02 SOL. Производитель – компания, известная высококачественной спортивной одеждой и обувью. Поэтому ничего удивительного нет в том, что новая модель наушников также названа спортивной.

А, кроме того, – экологичной. Как сообщают источники, новый гаджет будет подзаряжать свои батареи от солнечной энергии. Иначе говоря, пока вы используете наушники на свежем воздухе, где есть естественное освещение, время их автономной работы можно считать вообще неограниченным.

Adidas, кстати, и представляет сое новое изделие как предназначенное для людей, которые активно занимаются физической культурой. Например, можно прослушивать контент, разработанный специально для тренировок.



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