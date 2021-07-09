ВВС США планируют испытать магнитную навигацию для поиска противника

Первый самолёт ВВС США с магнитометром на борту планируют испытать в полевых условиях. Датчик позволит искать противника используя для ориентира колебания магнитного поля Земли.

Аарон Канчиани из Технологического института ВВС (Огайо) уже продемонстрировал работоспособность магнитной навигации в 2017 году. Тогда, во время испытаний, датчик следил за летящим самолётом в течение одного часа. Погрешность итоговых показателей составила всего 13 метров, что является нормой для такой техники. Из плюсов также выделяется возможность магнитометра работать даже над океаном, что затруднительно для различных радиолокационных устройств ввиду отсутствия необходимых им ориентиров.

Первый полёт самолёта Т-38 с новой технологией должен состояться уже в августе. Именно тогда ВВС США смогут решить, необходимо ли нововведение в современной авиации. Как отметил ведущий автор исследования Энди Коттл, они планируют совместить все имеющиеся системы с магнитометром для увеличения эффективности навигации боевой техники, а уже после испытаний проанализируют, какая из систем показала себя наилучшим образом.

Принцип работы магнитометра заключается в измерении магнитного поля Земли. В случае появление техники потенциального противника происходит заметное искажение определённого участка. Прибор способен уловить эти изменения и незамедлительно передать их. Преимуществом такой технологии является её работоспособность. В отличии от всех других датчиков, включая GPS, магнитометр невозможно заглушить или «сбить с толку». Минусом является необходимость иметь детальные карты поверхности Земли отслеживаемого участка, что может быть затруднительно, когда речь заходит о сборе информации о территории противника.

Источник: rossaprimavera.ru