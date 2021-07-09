После COVID-19 либидо может исчезнуть навсегда

Российский доктор Владимир Зайцев пояснил о неожиданном результате перенесенного COVID-19. Оказалось, что после коронавируса у ряда пациентов наблюдается существенное снижение либидо.

После возникновения пандемии COVID-19 его патогенные микроорганизмы неоднократно мутировали. Новые штаммы привели к появлению различных, ранее не наблюдаемых симптомов заболевания. Так, кроме осложнений в органах дыхательных путей, у многих пациентов отмечается множество других проявлений. Среди обращений россиян, переболевших коронавирусом, есть и жалобы на менее выраженное сексуальное влечение. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев пояснил о причинах снижения либидо, как последствия заражения Sars-cov-2.

В первую очередь, отмечает медик, подобные неприятные побочные эффекты перенесенного недуга одинаково часто фиксируются и у мужчин, и у женщин. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что в некоторых случаях влечение после болезни не восстанавливается уже никогда. Больше всего в этой группе риска людей преклонного и среднего возрастов. У молодых людей шансы на возвращение либидо все же выше. Во многом также в исчезновении сексуального желания виновата хроническая усталость. Коронавирус ввергает организм в мощнейший стресс, что изматывает пациентов. Почти все переболевшие COVID-19 в тяжелой форме затем ещё долго испытывают чувство вялости и адинамии.

Из-за поражения бронхолегочной системы воспалённые органы дыхания не могут долгое время восстановиться, что и приводит к сексуальной апатии. Однако после восстановления организма либидо обычно возвращается у людей моложе. Кроме того, Sars-cov-2 способен нанести вред и урогенитальной флоре, что также спровоцирует побочные проявления. Может он навредить и мочеполовой системе. Ее органы являются сопряжёнными, страдающими от коронавируса сразу после бронхов и ЛОР-органов. Поэтому у многих россиян, перенесших коронавирус, остаются проблемы с почками, печенью или мочеполовой сферой. При выявлении подобных проблем со здоровьем Владимир Зайцев призывает немедленно обращаться за консультацией в больницу. Это поможет избежать окончательной потери либидо без возможности его восстановления.

Источник: inforeactor.ru