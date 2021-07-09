“Лучше показывать правду”: Веселовский оценил отсутствие лишнего пафоса в фильме “Турист”

“Знаю многих ребят. Военных переводчиков, специалистов. Тех, кто еще в советское время служил в Азии и Африке, был в Афганистане. Они считают, что это наш национальный долг. Мы, русские, по-другому не можем”, — объяснил он.

Новый российско-центральноафриканский боевик рассказывает о работе в отечественных инструкторов в ЦАР, где они занимаются обучением национальной армии (FACA). Именно благодаря полученным у специалистов из РФ знаниям Вооруженные силы ЦАР смогли остановить попытку боевиков сорвать выборы и захватить власть.

Прототипы главных героев кино – настоящие инструкторы – не принимают участия в боях. Они находятся в стране на законных основаниях: по приглашению местных властей и с разрешения Совбеза ООН. Однако в фильме, для придания большей динамичности сюжета, им приходится самим сражаться с бандитами. Западные СМИ продолжают спекуляции на теме помощи России в ЦАР и причисляют специалистов к “ЧВК Вагнера”.

Для центральноафриканцев картина стала практически документальной. События, на которых основан сюжет, происходили в ЦАР чуть больше полугода назад. Но и для отечественных зрителей, как отмечает Сергей Веселовский, фильм несет важный патриотический и информационный посыл. Особенно это важно для представителей молодого поколения.

“Что такое “Турист”? Это же боевик. Но с вкраплениями мыслей, которые бьют точно в подсознание. Наши мальчишки, которые сейчас в компьютерные стрелялки играют, они же дети мира, чистого неба. Для них война — это что-то непонятное из жизни дедушек и бабушек. А здесь мы возвращаемся к тому, что было, к примеру, в фильмах «В зоне особого внимания» или «Ответный ход». Когда вроде учения, но показано с таким героизмом, что каждый мальчишка хотел пойти служить в ВДВ, военно-морской флот, другие войска. Это мягкая агитация для того, чтобы ребята хотели защищать Родину”, — объяснил Веселовский.

При этом создатели не превратили “Туриста” в переполненный пафосом и показным патриотизмом фильм. Помощь России видна. Эффект от нее ощутим. Но акцент сделан не на этом, а на грамотной, четкой работе инструкторов. Они выполняют долг, несмотря на внешние обстоятельства, и не требуют взамен особых привилегий.

“Лучше показать правду, чем нагнетать липовую гордость. Мы выстраиваем взаимовыгодные отношения с африканскими странами. Им это интересно на данном этапе. Нам это нужно. У нас есть свои задачи, а патриотизм и пафос должны быть в меру. Лучше снимать честные фильмы”, — подчеркнул Веселовский.

Сразу после выхода “Туриста” на крупнейших онлайн-площадках, вокруг фильма разгорелись бурные дискуссии. Помимо обсуждения эффектных пейзажей и грамотно снятых боевых сцен, зрители спорят о возможности выхода второй серии.

Главный герой, превратившийся из неуверенного в себе новичка в опытного профессионала, возвращается в ЦАР после отдыха и восстановления сил на родине. Это дает надежду на продолжение истории об инструкторе с позывным “Турист”. Однако Веселовский считает, что сцена скорее подчеркивает трансформацию центрального персонажа.

“Не думаю, что тут давали однозначное указание на вторую часть. Парень вернулся туда, где он в своей тарелке, где вокруг него свои. Показали же момент, где он с бывшим коллегой встречается. Турист оказался в ситуации выбора и вернулся туда, где он нужен Родине”, — поделился мнением эксперт.

Тем не менее инструктор, воплощенный на экране Владимиром Петровым, уже полюбился отечественным зрителям. В российском кинематографе последних десятилетий подобные образы встречаются не часто, а запрос на них есть. Поэтому возможность выхода второй серии картины сохраняется.