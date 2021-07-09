Партия “Новые люди” начала избирательную кампанию в Москве

Московских партийцев на думские выборы ведет выпускник РУДН, известный телепродюсер Сангаджи Тарбаев. Он лично принес документы в Центризбирком.

Тарбаев живет в Москве 22 года. Он был генеральным продюсером «Yellow, Black and White» и продюсером промоутерской компании «Fight Nights Global». Также он состоял в Общественной палате, работал на должности заместителя главы правительства Калмыкии.

Продюсер указал на проблемы молодежи с трудоустройством. Выпускников вузов без опыта не берут на работу, а опыта нет, потому что молодой человек только что закончил обучение, пояснил Тарбаев. Проблема актуальна как для Москвы, так и для регионов, добавил он.

“У партии “Новые люди” есть решение этой проблемы — мы предлагаем ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих на первую работу выпускников”, – сказал Тарбаев.

Вместе с ним документы в Центризбирком принес лидер “Новых людей”, основатель компании Faberlic Алексей Нечаев и второй номер федерального списка партии, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Их сопровождали другие кандидаты — врач-реаниматолог из Санкт-Петербурга Дарья Садовская и правозащитник из Ростова-на-Дону Александр Хуруджи.

Кандидаты от “Новых людей” многое делают для своих регионов и его жителей, подчеркнул Нечаев.

“И для них такой поход во власть – это способ сделать для людей еще больше. У них есть новые решения, потому что нам всем очень важно обустроить страну для жизни. Сделать государство более приветливым к людям”, – сказал лидер партии.

Решение о выдвижении кандидатов в Госдуму было принято на съезде “Новых людей” 4 июля в Москве. Политсила выдвинула 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 214 претендентов по одномандатным округам.