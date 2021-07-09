 

В Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации

09.07.2021, 16:16, Новости дня
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Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщили в ГУМВД Москвы.

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД РФ по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сначала была задержана женщина-курьер, которая заявила, что конверты с фальшивыми справками ее попросил принести по адресу неизвестный ей мужчина. Сама она работает в службе доставки.

«Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными», – уточняется в сообщении.

Предполагаемыми изготовителями фальшивых документов оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.

Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Ранее полиция установила сайт, продающий поддельные медсправки о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса.

В четверг в московской полиции сообщили, что возбуждено первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве.



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