 

Видео: Зеленский вернул любовь народа

09.07.2021, 16:16, Новости дня
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Социологи зафиксировали значительный рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Более того, опросы гарантируют ему относительно легкое переизбрание на второй срок. Но как ему удалось вернуть народную любовь с учетом того, что с экономикой в стране все по-прежнему плохо, а политологи единодушно предсказывали скорое политическое банкротство «президента Зе»?

Теги: 

Украина
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин



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