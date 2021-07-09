Видео: Зеленский вернул любовь народа
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Социологи зафиксировали значительный рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Более того, опросы гарантируют ему относительно легкое переизбрание на второй срок. Но как ему удалось вернуть народную любовь с учетом того, что с экономикой в стране все по-прежнему плохо, а политологи единодушно предсказывали скорое политическое банкротство «президента Зе»?
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Украина
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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