Видео: Зеленский вернул любовь народа

Социологи зафиксировали значительный рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Более того, опросы гарантируют ему относительно легкое переизбрание на второй срок. Но как ему удалось вернуть народную любовь с учетом того, что с экономикой в стране все по-прежнему плохо, а политологи единодушно предсказывали скорое политическое банкротство «президента Зе»?

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Дмитрий Бавырин