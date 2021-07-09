 

Росатом сообщил о попытке «Исламского государства» получить доступ к радиоактивным источникам в России

09.07.2021, 16:16, Новости дня
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Боевики запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» в прошлом году планировали получить доступ к радиоактивным источникам в России, информация об этом поступила от посольства США, сообщила пресс-служба Росатома.

«В целях отработки обращения МИД РФ с неофициальным документом посольства США, содержащим информацию о возможных попытках представителей террористической организации «Исламское государство» получить на территории Российской Федерации доступ к радиоактивным источникам, в сентябре 2020 года на всех ядерных и радиационных объектах отрасли организовано проведение внеплановых целевых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет Росатома.

Ранее в Московском регионе задержали приезжего из одного из соседних государств по подозрению в подготовке теракта в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».



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