 

Генштаб России не планирует посылать в Афганистан солдат срочной службы

09.07.2021, 15:51, Разное
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Операция по восстановлению конституционного порядка в Демократической Республике Афганистан не потребует участия военнослужащих срочной службы, написал в своём Twitter анонимный офицер Генштаба.

Дестабилизация обстановки в Афганистане произошла после того, как её покинули войска НАТО. Ежедневно приходят сообщения о новых районах страны, занятых запрещённой в России радикальной группировкой «Талибан». Начавшаяся на днях в Москве мобилизация таджикских резервистов пока не дала достаточных результатов, поэтому Россия приступила к подготовке контртеррористической операции в Афганистане.

Генштаб России не планирует посылать в Афганистан солдат срочной службы– Операция будет быстрой и победоносной. Быстро войдём, выполним боевую задачу малой кровью и на чужой территории, после чего вернёмся домой. Солдаты-срочники нам тут не понадобятся, по крайней мере, до израсходования контрактной живой силы. Срочник имеет шанс принять участие в походе, только если изъявит желание и подаст соответствующий рапорт. Таких рапортов уже тысячи, – заявил командующий 40-й армией, генерал Борис Громов.

Цель операции в Афганистане – не только защита таджикских рубежей и разгром талибских бандформирований, но и развитие социальной сферы Афганистана. Российские военно-строительные отряды получили приказ построить 36 больниц в различных провинциях страны, 59 школ и 16 мечетей. Войска НАТО за все годы своего присутствия в Афганистане не построили даже десятой части от этого количества.

Генштаб обратился к российским губернаторам с просьбой обеспечить операцию продуктами и стройматериалами, а также наладить более точный учёт призывного контингента на случай, если война затянется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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