 

Глава Госаудитслужбы Украины: Было бы неплохо выходить на проверку в сопровождении автоматчиков, ни у кого не возникло бы желания мешать ревизорам

09.07.2021, 15:42, Новости дня
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“У нас есть положение в законе, что Нацполиция должна обеспечить нам сопровождение. Но в законе нет деталей. Мы приходим на объект, нас не пускают, вызываем полицию, они приезжают, просят: “Пустите контролеров”. На объекте отвечают: “Нет”. “Драки нет. Мы не можем вмешиваться, – отвечает полиция, – разбирайтесь в суде”. У них нет такого права, как у служб физической поддержки за границей. Они не в состоянии помочь нам получить доступ к объекту, подчеркну еще раз, государственной собственности”, – рассказал Плис.

В частности, он упомянул, что в Черкассах Госаудитслужба вместе с сотрудниками СБУ и Нацполиции не могла получить доступ к документам департамента образования.

“17 раз мы приходили, выписывали протоколы, штрафы, возбуждали производство за препятствование законной деятельности… Как это можно назвать нормальным?” – спросил чиновник.

По его словам, в Италии или США “на второй минуте после отказа в доступе появились бы парни с автоматами, положили бы всех на землю вниз лицом, изъяли бы необходимые документы и передали бы аудиторам: изучайте, проверяйте”.

Плис отметил, что у его итальянских коллег в структуре существует подразделение физической защиты и, по их словам, во время проверки закупок аудиторам приходится прибегать к его поддержке “довольно часто, если сказать честно, практически всегда”.

“В США аналогичный подход: не пустили контролера, сразу же появляются парни в спецснаряжении и как в кино: “Руки на капот, вы имеете право хранить молчание”. А по-другому никак. Доброе слово и автомат весят больше, чем просто доброе слово. Было бы неплохо выходить на проверку в сопровождении автоматчиков, ни у кого не возникло бы желания мешать ревизорам”, – заявил Плис.

Он подчеркнул, что у граждан есть законное право проверять, как на государственных объектах используются государственные деньги, и отметил, что Госаудитслужба – многократно сокращенный орган, который не удовлетворяет даже 30% поступающих запросов на проверки просто из-за отсутствия ресурсов.

“Часто слышу, что у нас, дескать, “кошмарят” бизнес. Хочу ответить: вы не знаете, что такое “кошмарить”. Мы заранее на сайте публикуем планы проверки, за 10 дней предупреждаем о своем визите (и что я найду, если столько времени дается на подготовку), нам имеют право не давать персональные данные, не пускать на объект контроля. Это разве кошмарить?” – спросил глава Госаудитслужбы.

Глава Госаудитслужбы Плис: “Укргазвидобування” газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Государственная аудиторская служба, в частности, проводит финансовый контроль в министерствах, бюджетных учреждениях и на предприятиях, которые получают деньги из государственного или местных бюджетов, а также используют государственное или коммунальное имущество.

Плис возглавил аудиторскую службу в апреле 2020 года.

По его словам, практически каждая проверка Госаудитслужбой заканчивается уголовным производством.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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