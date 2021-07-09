 

В правительстве ФРГ назвали темы встречи Меркель с Зеленским

09.07.2021, 15:42, Новости дня
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“Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией”, – подчеркнул Зайберт.

Контекст:

Зеленский говорил 7 июля, что во время визита в Берлин планирует обсудить с Меркель строительство газопровода “Северный поток – 2”.

“Мне кажется, что “Северный поток – 2″ – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают об экономике, – подчеркнул Зеленский. – Я считаю, что прежде всего это безопасность, а после уже экономика”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал “принципиальный разговор” Зеленского с Меркель по “Северному потоку – 2”. По его словам, газопровод – это угроза прежде всего в сфере безопасности и Украина не отступит от своей позиции в этом.

“Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе “Северного потока – 2″, будет принципиальный разговор”, – отмечал глава украинского МИД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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