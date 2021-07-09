Под СБУ устроили митинг. Его участники требуют не выдавать Беларуси анархиста Боленкова

Акция под зданием СБУ на улице Владимирской в центре Киева называлась “Нет политическим депортациям”, сообщило издание “Буквы”. Активисты поочередно выступали и включали музыку. Среди участников акции был и сам Боленков.

Фото: bykvu.com

Участники акции протеста принесли плакаты с надписями “СБУ, вам нечем больше заняться?” и “Украина без Лукашенко”. Митингующие требовали отменить депортацию другого белоруса, Артура Кондратовича, которого задерживали в 2019 году по запросу из Беларуси через Интерпол.

Фото: bykvu.com

Издание Reform.by пишет, что Кондратович является анархистом и живет в Киеве третий год. Он ждет рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца.

Напротив них стояли другие протестующие, которые держали плакаты с надписью “Боленков – один из основателей террористической леворадикальной группировки Ревдия”. Контракцию организовали националистические организации “Основа будущего” и С14, сообщили “Буквы”. Они требовали депортации Боленкова.

Фото: bykvu.com

Две акции разделял кордон сотрудников полиции. Однако инцидентов не было, все прошло спокойно.

В СБУ “Укринформу” сказали, что никаких заявлений от митингующих не поступало, поэтому выходить к ним никто не собирается.

Контекст:

Сотрудники СБУ 21 апреля пришли с обысками в квартиру Боленкова в Киеве. Тогда же предупредили его о принудительном выдворении из страны. Боленков тогда рассказал, что обыски якобы происходили “по подозрению в поджоге”. Однако подобных действий со своей стороны мужчина не признает, а обыски, по его словам, “заказаны ультраправыми группами в Украине”, потому что он якобы участвует в различных акциях в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Шевченковский райсуд Киева признал законным решение СБУ выдворить Боленкова с территории Украины,сообщило hromadske. Активист сказал, что вместе с адвокатами обжалует это решение.

Друзья Боленкова заявляли, что он въехал в Украину в 2017 году после того, как в Беларуси его обвинили в попытке поджечь отделение налоговой службы в Гомеле. По их словам, правоохранители принуждали белоруса к сотрудничеству с силовыми службами, а после отказа открыли на него уголовное дело. В Украине он находился на основании вида на жительство, сообщало “Радіо Свобода”.

27-летний Боленков родился в городе Жлобин в Беларуси. Общественное отметило, что он участвовал в протестах на Майдане в 2013–2014 годах. Сам активист называет себя сторонником анархизма.

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