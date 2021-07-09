 

54% украинцев, считающих себя православными, заявили, что являются прихожанами ПЦУ – опрос

09.07.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

10,4% респондентов назвали себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата.

В то же время 35,2% опрошенных заявили, что являются православными, но при этом не относят себя ни к одной из церквей.

Как отмечают социологи, православными в Украине себя считают 62,4% респондентов. 14,7% сказали, что они “просто христиане”, 9% – греко-католики. Остальные конфессии набрали меньше 2%.

9,3% опрошенных не относят себя ни к одному религиозному вероисповеданию.

Опрос проводился с 25 по 30 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.05 / Волонтеры Победы рассказали о своей деятельности за рубежом

25.08 / Пожар в Краснодарском крае повредил рощи с реликтовыми деревьями

27.02 / В Киеве завершилась акция протеста в поддержку Стерненко. В полиции рассказали, были ли нарушения

04.10 / Дневной сон может оказаться опасным для здоровья

26.12 / Известный белорусский военный комиссар: Да, я – ябатька. Видео

17.10 / В Израиле устроили акцию протеста против продажи оружия Азербайджану

24.06 / Врио главы Коми выдвинул свою кандидату на пост главы региона

02.08 / Кто первым получит вакцину от коронавируса?

21.07 / Пригожин объяснил призыв Бузовой к легализации однополых браков

30.10 / Судьи КСУ зарегистрировали представление по антикоррупционной реформе на следующий день после вызова в НАПК – Новиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика