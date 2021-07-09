54% украинцев, считающих себя православными, заявили, что являются прихожанами ПЦУ – опрос

10,4% респондентов назвали себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата.

В то же время 35,2% опрошенных заявили, что являются православными, но при этом не относят себя ни к одной из церквей.

Как отмечают социологи, православными в Украине себя считают 62,4% респондентов. 14,7% сказали, что они “просто христиане”, 9% – греко-католики. Остальные конфессии набрали меньше 2%.

9,3% опрошенных не относят себя ни к одному религиозному вероисповеданию.

Опрос проводился с 25 по 30 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

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