В “Винницаоблэнерго” отвергают обвинения в воровстве электроэнергии для майнинга криптовалюты

8 июля СБУ сообщила, что оборудование для майнинга криптовалюты было обнаружено в здании на промышленной площадке облэнерго. Злоумышленники, чья деятельность могла оставить без электричества целые кварталы города, незаконно отбирали электрическую энергию из сетей “Винницаоблэнерго”.

Правоохранители устанавливают “полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастность должностных лиц АО “Винницаоблэнерго”, говорилось в сообщении СБУ.

В свою очередь на предприятии несанкционированный отбор электроэнергии опровергли. В компании заявляют, что в помещениях, принадлежащих ей, никогда не работало оборудование для майнинга, а обыски СБУ, нашедшей криптоферму, проходили на соседней территории.

“В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии. Поэтому информация о многомиллионных кражи электричества не соответствует действительности”, – говорится в заявлении “Винницаоблэнерго”

Пресс-служба подчеркнула, что руководство компании активно сотрудничает со следствием и заинтересовано в выяснении всех фактов и наказании виновных.

https://www.facebook.com/vinoblenergo/posts/2978029792415687

Тем не менее, СБУ в комментарии “Украинской правде” утверждает, что “оперирует цифрами и фактами и имеет аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии на АО “Винницаоблэнерго”.

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