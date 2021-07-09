Компания HiSilicon подписала соглашение с Huawei о поставках микросхем

Как стало известно из достоверных источников, компания Huawei начнет получать микросхемы от своего внутреннего подразделения HiSilicon в достаточном количестве. Соглашение об обеспечении внутренний цепочек поставок подписано на пять лет, сообщают источники.

Иными словами, у китайского гиганта электронной индустрии сработало импортозамещение, поскольку ранее такую продукцию компания получала преимущественно с Запада. Однако эксперты напоминают, что против Huawei были объявлены санкции, по которым производителя отрезали как от высокотехнологичной продукции, так и от программного обеспечения.

HiSilicon производит микросхемы для различных электронных устройств, автомобильной и бытовой техники, напоминают специалисты. Ассортимент здесь широкий, вопросы возникали только по объему.