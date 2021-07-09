 

Стало известно, сколько версий Windows 11 будет выпущено

09.07.2021, 15:40, Новости дня
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Планируя распространение новой операционной системы Windows 11, разработчик не ограничится только домашней версией и операционкой для бизнеса. Как стало известно, Microsoft, кроме Home и Pro, выпустит еще минимум пять версий новой Windows 11.

Таким образом, у пользователей будет выбор минимум из семи версий новой операционной системы, сообщают инсайдеры. Однако пока никто не может подтвердить, что на рынок выйдут варианты для IoT и LTSC. Которые были в «десятке» и «семерке». Зато говорят о грядущем выходе Mixed Reality.

Однако все это пока только предположения и непроверенные данные, говорят эксперты. Ведь в компании Microsoft пока еще не было на этот счет никаких официальных заявлений.



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