Стало известно, сколько версий Windows 11 будет выпущено

Планируя распространение новой операционной системы Windows 11, разработчик не ограничится только домашней версией и операционкой для бизнеса. Как стало известно, Microsoft, кроме Home и Pro, выпустит еще минимум пять версий новой Windows 11.

Таким образом, у пользователей будет выбор минимум из семи версий новой операционной системы, сообщают инсайдеры. Однако пока никто не может подтвердить, что на рынок выйдут варианты для IoT и LTSC. Которые были в «десятке» и «семерке». Зато говорят о грядущем выходе Mixed Reality.

Однако все это пока только предположения и непроверенные данные, говорят эксперты. Ведь в компании Microsoft пока еще не было на этот счет никаких официальных заявлений.