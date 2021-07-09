Учёные нашли свидетельства масштабных бомбардировок Земли астероидами

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09.07.2021, 15:38, Разное
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Учёные из Юго-Западного исследовательского института США нашли свидетельства масштабных бомбардировок Земли астероидами. Количество небесных тел, падающих на поверхность, превышает прошлые подсчёты в 10 раз.
Исследователи сконцентрировали внимание на древних породах разных времён, пытаясь отыскать в них сферулы. Эти стекловидные частицы появляются во время воздействия экстремальной температуры в определённой области и могут свидетельствовать о падении астроида в конкретном участке планеты. Благодаря этим данным учёные получили подтверждения, что около 2,5 – 3,5 млрд лет назад Земля подвергалась массивным космическим атакам. Их число существенно превышает все предыдущие показатели и небесные тела влияли даже на формирование планеты и её поверхности.

Внушительное чисто падающих метеоритов изменило не только внешний вид Земли, но и могло повлиять на её атмосферу. Эксперты отмечали, что в разные периоды на планете зафиксированы резкие выбросы кислорода. Раньше это связывали с неизвестными процессами, происходящими в недрах земли, но новые данные могут свидетельствовать и о другом варианте развития. В частности, кислород мог стать последствием массивной атаки астероидов.

Источник: mir24.tv



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