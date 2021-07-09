Посылающая на Землю гамма-лучи Крабовидная туманность поставила физиков в тупик

Крабовидная туманность, находящаяся в созвездии Тельца, посылает на Землю гамма-лучи с огромным потенциалом энергии. Учёные озадачены полученными данными, так как они ставят под сомнение фундаментальные законы физики.

Феликс Агаронян из Института ядерной физики Макса Планка (Германия) рассказал, что сами по себе гамма-лучи никак не воздействуют на Землю. Они несут исключительно информацию об ускорении родительских электронов. Благодаря Большой высокогорной обсерватории воздушных ливней в Китае, учёным удалось зафиксировать силу излучения Крабовидной туманности. Энергия выпущенного фотона составляла около 1,1 петаэлектронвольта (ПэВ). Для сравнения, самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный технологией Земли, 1,4 ПэВ. Агаронян объяснил, что в самой туманности фотон, ударивший тот, что удалось зафиксировать, мог обладать энергией до 2,3 ПэВ. Это на 15% больше, чем предел энергии электромагнитного поля всей туманности и в 20 тыс. раз больше, чем созданный человечеством ускоритель электронов.

В завершении специалист отметил, что различные ускорители частиц на Земле являются сложнейшими устройствами на планете за всю историю существования людей. При этом в космосе, в хаотичной среде, есть куда более эффективные способы разгона фотонов. Если же учёным удастся найти ещё больше схожих гамма-лучей, то они поставят под сомнения не только все имеющиеся представления об ускорении частиц, но даже заставят усомниться в фундаментальных законах физики.

Источник: fbm.ru