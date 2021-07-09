Заявления Лукашенко о “западной угрозе” адресованы России – политолог Шрайбман

В минувшую пятницу, 2 июля, глава страны сообщил о завершении масштабной антитеррористической операции. По его словам, в Белоруссии были выявлены сразу несколько террористических ячеек. Александр Лукашенко отметил, что в этом замешаны Германия, США, Польша, Литва и Украина.

Аналитик выразил мнение, что заявления президента республики о “западной угрозе” адресованы России. Как пояснил эксперт, Лукашенко хочет обеспечить лояльность Москвы. Он пытается показать, что никого более “антизападного и пророссийского” больше нет, уточнил Шрайбман.

Также политолог высказался о недавней блокировке оппозиционного издания “Наша Нива”. До этого руководство Белоруссии ограничило доступ к крупному порталу TUT.by. “Стратегия властей абсолютно проста: они уничтожают все, что считают информационной угрозой”, – подчеркнул эксперт.

Шрайбман обратил внимание, что сначала Александра Лукашенко расправился с политиками и активистами, а затем всерьез занялся СМИ, которые критично освещают его деятельность. В эфире ютуб-канала “И Грянул Грэм” аналитик назвал происходящие зачистки максимальными в истории Белоруссии.

Ранее автор телеграм-канала CYNIC заявил, что Александр Лукашенко будет до последнего бороться за власть. По его мнению, власть для политика гораздо важнее семьи, друзей и коллег.