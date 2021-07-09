 

Лесной пожар под Челябинском перекинулся на 63 дома

09.07.2021, 15:24, Новости дня
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Свыше 60 домов, в том числе 40 жилых, загорелись после перехода огня с природного пожара в населенном пункте Джабык в Челябинской области, рассказал представитель экстренных служб.

«В населенном пункте Джабык огонь с природного пожара перешел на 40 жилых и 23 дачных дома», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, эвакуация жителей проводится автобусами и электропоездом РЖД. Борьбу с огнем в настоящее время ведут в общей сложности почти 330 человек и 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

«Общая площадь трех очагов природных пожаров на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов составляет 4800 гектаров», – добавил он.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о введении на территории региона режима ЧС в связи с лесными пожарами.



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