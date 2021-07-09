 

Стартовый комплекс ракеты «Протон-М» для запуска МЛМ «Наука» обновили на Байконуре

09.07.2021, 15:24, Новости дня
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Работы по дооснащению стартового комплекса ракеты-носителя (РН) «Протон-М», который обеспечит запуск лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», завершились на Байконуре, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

На сайте ЦЭНКИ указывается, что «стартовый комплекс РН «Протон-М» на Байконуре дооснащен новым контрольно-проверочным оборудованием для обеспечения запуска лабораторного модуля «Наука».

Оборудование предназначено для приема и передачи телеметрической информации модуля, а также для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе.

«Комплект оборудования полностью смонтирован и отлажен. Успешно проведены его автономные и совместные испытания», – заявили в Центре.

Завершающим этапом станет подписание итоговой документации комиссией, состоящей из специалистов Центра испытаний № 2 Космического центра «Южный» и Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Протон-М» – это российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей «Протон», созданных в начале 1960-х годов. «Протоны» применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» предназначен для развития российского сегмента МКС и проведения научных исследований. После ввода нового модуля в эксплуатацию российский сегмент орбитальной станции получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов на МКС.

Ранее сообщалось, что на Байконуре собрали модуль «Наука».



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