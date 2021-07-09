 

Талибы захватили еще один погранпереход на границе с Ираном

09.07.2021, 15:24, Новости дня
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) установило контроль еще один погранпереход на границе с Ираном, информирует агентство Пажвак со ссылкой на источники.

Сообщается, что речь идет о погранпереходе Абу Наср Фарахи в провинции Фарах, передает РИА «Новости».

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме. 



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