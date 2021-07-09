Мнение: Далеко от Москвы…

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09.07.2021, 15:04, Разное
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Не теряйте. Улетел в командировку. Четыре часа полета на самолете… Потом 6 часов на машине…

Источник: Ирек Муртазин



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