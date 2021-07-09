Сиара отдыхает в Италии с Расселом Уилсоном после скандала с фотосессией в стиле принцессы Дианы

Итальянские каникулы певицы Сиары и ее мужа, профессионального игрока в американский футбол Рассела Уилсона продолжаются. Папарацци засняли супругов на прогулке на яхте в окрестностях острова Капри. Сиара и Рассел наслаждаются отдыхом и не обращают внимание на назойливых репортеров. Знаменитостей даже во время отдыха сопровождают три телохранителя, но и они не смогли остановить фотографов.

Для прогулки 35-летняя певица выбрала цветное дизайнерское платье-мини и белые кроссовки, а ее 32-летний муж – шорты, футболку и рубашку сверху, а также белую спортивную обувь.

Сиара и Рассел Уилсон

В путешествие знаменитая пара отправилась, чтобы отметить пятую годовщину свадьбы. В день юбилея Сиара и Рассел были в романтической Венеции. Там они катались по каналам, ужинали при свечах и фотографировались в живописных уголках города. Своими эмоциями пара делилась в сети. Правда, одна из фотографий из поездки вызвала негодование поклонников. На фото Сиара и Рассел выходят из отеля в сопровождении телохранителей. Вместе с этим снимком певица опубликовала очень похожий кадр, на котором из этих же дверей выходят Диана и принц Чарльз. Фото монаршей пары было сделано во время их визита в Венецию в 1985 году.

Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя принцессой, – подписала серию кадров Сиара.

Но фанаты напомнили певице, что принцесса Диана не была счастлива рядом с принцем Чарльзом, а потому такое сравнение было явно неуместно.

Сиара действительно не понимает, что Чарльз обращался с Дианой по-свински?

Вы же осознаете, что Чарльз и Диана развелись?

Сиара, дорогая, возможно, тебе стоит посмотреть пару эпизодов “Короны”, а потом отредактировать этот пост.

Почитай хоть что-нибудь о Диане, – писали интернет-пользователи.

Напомним, Рассел Уилсон и Сиара Принцесс Харрис познакомились в 2015 году, а уже весной 2016-го обручились на Сейшелах. Свадьба состоялась в июле того же года в английском замке Пекфортон, построенном в XIX веке в норманском стиле. А ведь еще за два года до бракосочетания с Расселом певица готовилась к свадьбе с рэпером Future, с которым познакомилась в 2013 году и от которого ждала ребенка. Однако сразу после рождения малыша Фьючера Захира Уилберна 19 мая 2014 года эта пара распалась из-за измены артиста.

Спустя три месяца после свадебной вечеринки некоторые СМИ и пользователи соцсетей начали подозревать, что Сиара беременна. Поклонники, намекающие на ее интересное положение из-за “маскирующих” живот нарядов, не ошиблись: в апреле 2017 года у Сиары и Рассела Уилсона родилась дочь Сиенна Принцесс. В прошлом году, 23 июля супруги снова стали родителями – Сиара родила сына Уина.

Сиара и Рассел Уилсон с детьми