 

Украина сорвала попытку РФ легализировать аннексию Крыма – МИД

09.07.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она отметила, что РФ в рамках Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО планировала провести в сентябре в оккупированном Севастополе конференцию “Моря России”. Однако по требованию Украины упоминание об этом изъяли из веб-ресурсов МОК.

“Информация о конференции была изъята из указанных веб-ресурсов. В частности, на веб-странице 31-й сессии ассамблеи МОК доклад России, в котором был перечень запланированных мероприятий на 2021 год в рамках МОК ЮНЕСКО, включая конференцию “Моря России”, был заблокирован секретариатом ЮНЕСКО”, – рассказала Джапарова.

Первый замглавы МИД подчеркнула, что ЮНЕСКО “подтвердила свои обязательства по неукоснительному соблюдению резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года” о поддержке территориальной целостности Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С целью деоккупации Крыма Украина инициировала проведения 23 августа 2021 года саммита Крымской платформы. Предполагается, что новый консультативный и координационный формат будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Польский эксперт – для противостояния России и Китаю США нужна новая система альянсов

10.06 / В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате

20.04 / В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма

27.02 / В штабе ООС озвучили вероятную причину увеличения числа обстрелов со стороны боевиков

27.04 / «Академик Черский» начал укладку «Северного потока – 2» в водах Дании

13.01 / Штурм Конгресса намёк на новую Гражданскую войну в США

13.01 / Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве

26.06 / Мать призывника рассказала, что получила из военной части “изрезанное” тело сына с вырванной гортанью

12.01 / В Петербурге число пунктов вакцинации от СOVID вырастет на 50%

01.07 / Памфилова назвала «очень достойной» явку на голосовании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика