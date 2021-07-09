Украина сорвала попытку РФ легализировать аннексию Крыма – МИД

Она отметила, что РФ в рамках Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО планировала провести в сентябре в оккупированном Севастополе конференцию “Моря России”. Однако по требованию Украины упоминание об этом изъяли из веб-ресурсов МОК.

“Информация о конференции была изъята из указанных веб-ресурсов. В частности, на веб-странице 31-й сессии ассамблеи МОК доклад России, в котором был перечень запланированных мероприятий на 2021 год в рамках МОК ЮНЕСКО, включая конференцию “Моря России”, был заблокирован секретариатом ЮНЕСКО”, – рассказала Джапарова.

Первый замглавы МИД подчеркнула, что ЮНЕСКО “подтвердила свои обязательства по неукоснительному соблюдению резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года” о поддержке территориальной целостности Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С целью деоккупации Крыма Украина инициировала проведения 23 августа 2021 года саммита Крымской платформы. Предполагается, что новый консультативный и координационный формат будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

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