 

В Литве строят ограждение на границе с Беларусью

09.07.2021, 14:48, Новости дня
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Строительство ограждения начали из-за увеличившегося потока нелегальных мигрантов.

По словам пограничников, проволочное заграждение будет построено на части участка пограничного заграждения Друскининкай, общая протяженность которого составляет 30 км.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

По информации министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, стоимость забора на границе с Беларусью может достичь €15 млн, сообщило информагентство Delfi 17 июня.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 7 июля сообщила, что кроме строительства забора на границе разместят дополнительные войска для сдерживания потока нелегальной миграции. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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