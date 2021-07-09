Вышло приложение, позволяющее проверить водонепроницаемость смартфонов

Эксперты указывают на появление в интернет-магазине Google Play нового весьма интересного приложения Water Resistance Tester. Разработчик данного продукта утверждает, что с его помощью можно протестировать реальную водонепроницаемость мобильного гаджета.

Это какая-то фантастика, в которую трудно сразу поверить, говорят специалисты. Но приложение действительно работает с достаточно малой погрешностью.

Пользователю достаточно установить на смартфон программу, запустить ее, а затем нажать на экран двумя пальцами. На дисплее тут же отобразятся показатели реальной водонепроницаемости аппарата. Разумеется, обычные гаджеты проверку не пройдут. Но те, которые обеспечены высокой влагозащитой, можно проверять.