Названа уникальная формула для снижения уровня холестерина

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09.07.2021, 14:44, Разное
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Диетолог Анжелика Дюваль поделилась уникальной формулой, которая поможет снизить уровень холестерина. В большинстве случаев повышенные показатели являются следствием ведения неправильного образа жизни.
Повышенный холестерин представляет собой распространенную проблему среди людей во всем мире. Из-за него развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Для контроля показателей необходимо стараться придерживаться правил здорового образа жизни.

Питаться важно исключительно здоровыми продуктами, в рационе должны отсутствовать полуфабрикаты, консервы, фастфуд. При этом пищу желательно готовить самостоятельно. Салат может быть простым, но полезным. В овощах содержится большое количество ценных элементов. Они не просто снижают уровень холестерина, но и оздоровляют организм в целом.

Диетолог посоветовала исключить из рациона жареную и жирную пищу. Данная рекомендация в особенности касается жиров животного происхождения. На здоровье человека положительно влияет рыба и морепродукты. Их рекомендуется употреблять в первой половине дня, а на ужин лучше съесть белковую пищу и овощи.

Уже после трех дней правильного питания уровень холестерина начнет снижаться. Большое значение имеют и напитки. Важно отказаться или же уменьшить потребление сладкого чая и кофе, соков, газировки. Эти напитки в совокупности провоцируют чувство голода, поэтому человеку хочется есть сверх нормы. Рекомендуется поддерживать водный баланс, чтобы нормализовать уровень холестерина в воде. На 1 кг веса нужно выпивать 30 мл жидкости. В жаркие дни этот показатель должен увеличиться на 10%.

Источник: nation-news.ru



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