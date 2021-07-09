 

Генетика человека может стать причиной тяжелой формы коронавируса

09.07.2021, 14:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые заявили, что генетика человека может послужить причиной развития тяжелой формы коронавируса. В ходе проведения исследования стало известно, что в геноме присутствуют 13 локусов, тесно связанных с развитием осложнений.
В научной работе приняли участие 50 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19 и без наличия инфекционного заболевания. Из 13 локусов у двух присутствовала более высокая частота среди пациентов южноазиатского и восточноазиатского происхождения. Эта информация подчеркивает важность разнообразия в наборах генетических данных.

Ученые выделили один из двух локусов, который называется FOXP4. Он связан с развитием рака легких и коронавируса. Другие участки, имеющие влияние на появление осложнений, также принимали участие в процессе роста опухоли.

По словам ученых, это открытие можно назвать информативным. Оно показало, что существует огромный неиспользованный потенциал в части исследования генетики. Это поможет разработать лекарства, которые станут использоваться для лечения инфекционных заболеваний.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / «Как спокойно смотреть на ершики, когда у нас нет перспектив?»

01.05 / Мнение: О секретах оборонки: миллиардные зарплаты мелких подрядчиков

06.02 / Мнение: Благодарности

30.07 / Мнение: Виват гиенам!

07.05 / Благоустройство сделает Ленинский проспект комфортнее для местных жителей – Собянин

09.12 / Обнаружен новый супервулкан, который может быть гораздо опасней Йеллоустона

09.05 / Ольга Бузова показала усыпанную цветами квартиру после выписки из больницы

23.12 / Бережливые люди

03.02 / New York Times: Оккупация Крыма больше не защищает Путина от протестов

21.11 / «Муж ее просто раздел и разул»: Подруга Ольги Кабо раскрыла детали развода актрисы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика