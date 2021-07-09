Генетика человека может стать причиной тяжелой формы коронавируса

Ученые заявили, что генетика человека может послужить причиной развития тяжелой формы коронавируса. В ходе проведения исследования стало известно, что в геноме присутствуют 13 локусов, тесно связанных с развитием осложнений.

В научной работе приняли участие 50 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19 и без наличия инфекционного заболевания. Из 13 локусов у двух присутствовала более высокая частота среди пациентов южноазиатского и восточноазиатского происхождения. Эта информация подчеркивает важность разнообразия в наборах генетических данных.

Ученые выделили один из двух локусов, который называется FOXP4. Он связан с развитием рака легких и коронавируса. Другие участки, имеющие влияние на появление осложнений, также принимали участие в процессе роста опухоли.

По словам ученых, это открытие можно назвать информативным. Оно показало, что существует огромный неиспользованный потенциал в части исследования генетики. Это поможет разработать лекарства, которые станут использоваться для лечения инфекционных заболеваний.

Источник: ufatime.ru