Годовалый сын Кати Жужи перенес серьезную операцию

Годовалый сын бывшей участницы проекта «Дом-2» Кати Жужи перенес серьезную операцию. Хирургическое вмешательство малышу проводилось под общим наркозом. Об этом звездная мать пояснила на своей странице в социальной сети Instagram.

Катя Жужа отметила, что операция прошла успешно, сейчас маленький Максим чувствует себя хорошо. Хирургическое вмешательство было плановым, но родители все равно сильно переживали. Супруг постоянно поддерживал беременную Катю Жужу, а она не сдерживала слез.

С рождения у мальчика не заживал пупок. Сначала он мок, потом образовался красный шарик, из которого время от времени шла кровь. Большинство врачей говорили о том, что проблема разрешится сама собой. Когда Жужа приехала с ребенком в ЦКБ и случайно попала на прием к опытному хирургу, то тот заявил, что нужна операция. Мальчику поставили диагноз – СВИЩ.

День операции прошел как в тумане. Сегодня маленького Максима уже выписывают. Катя Жужа пояснила фолловерам, что ей очень тяжело находиться в детской больнице, поскольку приходиться видеть беззащитных малышей, которые в страхе кричат. В завершении к публикации экс-участница проекта «Дом-2» пожелала всем детям быть здоровыми.