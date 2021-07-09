Скандалы: Милана Миломанова испугалась мести Тарзана

Певица, снявшая голого Сергея Глушко с любовницей, сбежала за границу

Обидчица стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) не рискнула предстать перед российским правосудием. Женщина уехала в Германию накануне судебного процесса и в ближайшее время будет объявлена в розыск. Как уже писал «МК», 32-летняя поп-исполнительница Милана-Екатерина Некруц, выступающая под псевдонимом Милана Миломанова вместе со своей подругой Анастасией Шульженко посетила дом 47-летней Наташи Королевой и 50-летнего Сергея Глушко. Там девушка сняла интимное видео, на котором запечатлела утехи подруги и стриптизера. Милана утверждала, что подруга сама просила запечатлеть интимный процесс с участием танцора. Съемку после пытались продать на ток-шоу.

Видеоролик в итоге стал достоянием общественности, в семье Королевой-Глушко разразился скандал, а затем супруги обратились к стражам порядка.

Итогом стало возбуждение двух уголовных дела— об изготовлении и распространении видео эротического характера с участием Глушко и краже бриллиантов у Королевой на сумму 5 миллионов рублей. Главным фигурантом в них стала Милана Миломанова.

Впоследствии Миломанова публично извинялась перед Королевой, при этом кражу драгоценностей она категорически отрицала.

Пока шло следствие, Милана находилась под подпиской о невыезде. Однако после направления дела в Никулинский суд Миломанова подалась в бега. По некоторым данным, через Беларусию она улетела в Германию и в ближайшее время будет объявлена в розыск.

Станислав Юрьев