 

Захарова отреагировала на призыв Франции не признавать российские вакцины: Гибрид расизма и неонацизма

09.07.2021, 14:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюзу не стоит признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Мол, необходимо, чтобы в списке доступных на французской территории препаратов не было тех вакцин, в действенности которых нет уверенности.

По мнению Марии Захаровой, такие заявления – “гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма”. По ее словам, таким образом народам отказывают в равных правах и возможностях и толкают мир, который проходит испытание пандемией, к конфронтации.

Официальный представитель МИД РФ считает, что такие люди, как Бон, не имеют отношения к Франции, которая выступает за свободу, равенство и братство. Также российский дипломат отметила, что ее поражает хладнокровие и цинизм западных стран, которые борются за прибыль во время эпидемии.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что британские ученые подтвердили эффективность российской вакцины “Спутник V”. В статье авторитетного научного журнала Nature отметили, что этот препарат использует сконструированный аденовирус для доставки генетического кода белка шипов SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти

26.05 / Ульяновску область захватили мошки-убийцы

25.11 / Как они хоронили великих

26.06 / Безопасность для кончиков и другие причины раскошелиться на расческу из щетины кабана

08.11 / Судей “Ледникового периода” удивил эротический номер Кузьминой и Энберта

24.12 / С чем связан новый антирекорд по числу случаев COVID-19? Ответил инфекционист Тимаков

28.07 / Московские суды арестовали больше десяти участников драк между армянами и азербайджанцами

06.10 / Недосчастливая баба в капкане – Личное мнение

21.12 / “Откладываем телефоны”: Бузова рассказала о личной жизни с Манукяном

05.11 / Повторное заражение COVID-19: назван влияющий фактор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика