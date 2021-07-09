Захарова отреагировала на призыв Франции не признавать российские вакцины: Гибрид расизма и неонацизма

Недавно госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюзу не стоит признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Мол, необходимо, чтобы в списке доступных на французской территории препаратов не было тех вакцин, в действенности которых нет уверенности.

По мнению Марии Захаровой, такие заявления – “гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма”. По ее словам, таким образом народам отказывают в равных правах и возможностях и толкают мир, который проходит испытание пандемией, к конфронтации.

Официальный представитель МИД РФ считает, что такие люди, как Бон, не имеют отношения к Франции, которая выступает за свободу, равенство и братство. Также российский дипломат отметила, что ее поражает хладнокровие и цинизм западных стран, которые борются за прибыль во время эпидемии.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что британские ученые подтвердили эффективность российской вакцины “Спутник V”. В статье авторитетного научного журнала Nature отметили, что этот препарат использует сконструированный аденовирус для доставки генетического кода белка шипов SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма.