На МАКС-2021 состоится презентация фильма “Летчик”

Презентация состоится при поддержке госкорпорации “Ростех” в павильоне компании “Сухой”. В мероприятии примут участие исполнители главных ролей Петр Федоров и Анна Пескова, а также продюсеры картины Дмитрий Пристансков и Влад Ряшин.

Еще одним гостем презентации станет летчик-испытатель Владимир Барсук. Он пилотировал стального “героя” картины – настоящий штурмовик времен Великой Отечественной Ил-2. Машину использовали для съемки летных сцен.

Главный герой ленты – летчик Николай Комлев, выживший после падения своего самолета во вражеском тылу. Ему предстоит преодолеть множество испытаний, отбиться от спецотряда противника и вернуться в расположение советских войск.

В основу фильма положены подвиги девяти советских летчиков, прошедших через подобные испытания. Среди них – Алексей Петрович Маресьев, вернувшийся в авиацию несмотря на ампутацию ног.

Авторы картины отдали дань уважения всем героям. Их имена и истории можно увидеть в финальных титрах ленты.

“Этот фильм – посвящение героям Великой Отечественной войны, которые преодолели бесчисленные испытания и победили”, – отметила директор по коммуникациям “Ростеха” Екатерина Баранова.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.