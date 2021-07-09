 

WADA запретило уроженцам Кавказа выступать от России на Олимпиаде в Токио

09.07.2021, 14:31, Разное
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По мнению специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA), входящие в состав Российской Федерации части Кавказа были присоединены в ходе ряда войн и локальных конфликтов, что позволяет считать их оккупированными территориями и ставит под вопрос легитимность их нахождения в составе РФ.

– На протяжении многих лет России присуждались медали за достижения борцов, подавляющее большинство которых родились и выросло на Кавказе. Строго говоря, все российские территории Кавказа были захвачены силовыми методами. Буквально недавно чеченские мужчины, женщины и небинарные личности погибали в войне за независимость, а теперь их вынуждают выступать под российскими флагами. Это жестоко и несправедливо. Они по-прежнему могут выступать в сборных других стран или даже самостоятельно, как физические лица: для кавказцев у нас давно есть такие послабления, – дал официальный комментарий представитель агентства Расул Алиев.

По информации из надёжного источника, несмотря на отсутствие претензий со стороны WADA, единственному якуту из российской олимпийской команды, члену сборной по стрельбе из лука, со стороны тренерского состава было рекомендовано получить московскую прописку: “Для воспрепятствования административному давлению”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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