В РФ обвинили США в гибели мирных жителей в Кандагаре

«В гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США. Созданные ими правительственные войска оказались неспособны противостоять талибам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвейчук, комментируя бои между боевиками движения «Талибан» и частями афганской армии за город Кандагар на юге страны.

«Кандагар – крупный провинциальный центр. Он контролирует обширную территорию на юге Афганистана, здесь располагался значительный гарнизон правительственных войск», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее в пятницу поступили сообщения, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кандагар и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости». При этом, согласно заявлению Национального управления безопасности Афганистана, ночью спецназ правительственной армии провел операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.

Кандагар – второй город после Кабула по численности населения (около 500 тыс. человек), столица одноименной провинции. В 1996-2001 годах – штаб-квартира талибов, фактическая столица провозглашенного ими «Исламского эмирата Афганистан».

По оценке Матвийчука, в данный момент «большинство жителей там переходит на сторону талибов». Собеседник напомнил, что «Талибан» сообщил о планах к концу года полностью овладеть всеми административными губернскими городами Афганистана и установить там свою власть. Добавим, что в пятницу представитель талибов сообщил опроверг сообщения о том, что движение обещало Соединенным Штатам, не будет занимать административные центры афганских провинций.

«Военное преимущество – на стороне талибов, – полагает Матвийчук, – Проблема в том, что американцы оставили там небоеспособную армию. Им нужна была не сильная армия, а вспомогательные подразделения, которая по приказам командования американским контингентом выполняли бы те или иные задачи».

«Следовательно, в гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США, так как созданные ими войска не способны противостоять талибам. Там сейчас лишь разрозненные гарнизоны, которые при мощном наступлении, как правило, бросают оружие, уходят или сдаются в плен», – подчеркнул полковник в отставке.

Как информирует ТАСС, представитель политического офиса «Талибана» Шахабуддин Делавар (который сейчас находится в Москве во главе делегации движения) сообщил о том, что «85% территории Афганистана перешло под управление Исламского эмирата». В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией.

В четверг президент США Джо Байден признал, что «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан.

Москва не будет предпринимать никаких действий по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров.