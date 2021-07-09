Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России.

Ранее в пятницу Салливан заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат американской дипмиссии сократится в десять раз.

«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» – написала Захарова в своем Telegram, комментируя высказывания американского дипломата.

В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.