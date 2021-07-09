 

Ту-160 перелетели через всю Россию и провели дозаправку в воздухе

09.07.2021, 14:30, Новости дня
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Российские ракетоносцы Ту-160 провели перелет, во время rкоторого они осуществили дозаправку топливом в воздухе, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. километров. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Маршрут пролегал над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями в пределах границ России.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике.



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