Не сын после развода! – Личное мнение

У Аланы Мамаевой двое детей — один от футболиста Павлика, а первый был зачат от какого-то другого спортсмена, но воспитывался Мамаевым, как родной.

Нет, Павлик знал, что ребёнок не от него, но собирал документы на усыновление.



Фото: Соцсети

До тех пор, пока не грянул развод. Как заявила теперь Алана, в суде Мамаев решил отказаться от старшего неродного сына, чтобы уменьшить размер алиментов.

Не знаю, можно ли верить словам этой женщины или делить всё-таки всё сказанное напополам, но вот, что она говорит:

«Павел, при всем моем уважении, поступил очень непорядочно, заявив в суде, что у него только один ребенок! До сих пор не могу поверить, что это всё из-за алиментов…Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого он держал за руку и обещал всегда быть его папой…»

То есть, мы видим сейчас хрестоматийный случай, когда мужчина после развода перестаёт считать детей от бывшей жены своими.

Есть возможность соскочить с алиментов? Значит, так и нужно сделать — бывшие мужья почему-то уверены в том, что платят не детям, а жёнам.

Я — весь такой миллионер. А она будет содержать на мои деньги хахаля!

Вы знаете, я не люблю Алану. И возможно даже, что она подвирает. Но это совершенно не означает, что можно не платить ребёнку, которому ты обещал быть отцом.

Я допускаю, что многие женщины сами виноваты в том, что их мужья так ведут себя. Считают, что алименты она будет тратить на себя, а не на ребёнка. Но всё равно так стыдно за таких мужчин — что с вами, парни? Неужели деньги вам важнее детей?

На кой тебе, Павлик, вообще деньги? Чтобы купить отдельный вагон в Сапсане, забухать там с Кокориным? Потом посетить все ночные питейные заведения, а после стриптиза кого-нибудь отмудохать в кафе?

Не кажется ли тебе, что твоя бывшая — несмотря на все её недостатки! — всё-таки распорядилась бы этой суммой лучше? Во благо детей.

И даже если она купит себе лишнюю сумочку на твои алименты, тебе, что ли, жалко?

Эх, мужики. Измельчали.

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