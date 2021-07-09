День города Рыбинска проведут с учетом антиковидных требований

09.07.2021, 14:11, Новости

Теги: Выходные, Здоровье, Здравоохранение, Праздник

7 августа 2021 года Рыбинск отметит 950-летний юбилей.

Общегородские мероприятия планируют с учетом требований Роспотребнадзора. В День города будут работать более 30 праздничных площадок, чтобы избежать большого скопления людей на локальной территории и обеспечить проход на концерты звезд, разрабатываются отдельные правила.

Празднование Дня города Рыбинска в условиях коронавирусных ограничений состоится уже второй раз. У организаторов есть опыт проведения общегородских мероприятий с учетом требований безопасности.

Начало праздничного мероприятия состоится в 16.00 на площади дворца спорта «Полёт».

Программа празднования включает:

• Театрализованный пролог «Рыбинск 950. Два берега — одна история»,

• Вручение муниципальных наград – Звание «Почетный гражданин города Рыбинска» и знаки отличия «За заслуги перед городом Рыбинском»,

• Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа,

• Детский концерт «Самый лучший город на Земле!»,

• Концерт Сергея Трофимова, советского и российского автора-исполнителя песен, заслуженного артиста РФ и группы «Rasa», талантливого молодёжного дуэта,

• Праздничный фейерверк.

– Пока мы готовимся проводить праздник в тех условиях, которые есть. О локдауне речь не идет, но ограничений не избежать. Определённый оптимизм внушает то, что сознательность людей повысилась, активно идет вакцинация, мы достигнем 60% вакцинации населения, что позволит говорить о коллективном иммунитете, – рассказала Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам – На уровне правительства Ярославской области совместно с Роспотребнадзором разрабатываются правила проведения крупных концертных мероприятий. Возможно, что вход в партерную зону будет с определёнными ограничениями, по QR-коду.

Предстоит решить вопрос по трем наиболее востребованным площадкам. Это крупные концерты приглашенных звезд: выступление симфонического оркестра на Красной площади, эстрадного исполнителя у ДС «Полёт», молодежных групп.

В День города празднование будет проходить на более чем 30 площадках. Это общественные территории – парки, набережная, городские улицы, территории новых объектов, которые будут открыты в этом году к юбилею Рыбинска. Такое количество задействованных в праздновании территорий позволит избежать скопления большого количества людей в одном месте.

Одной из антиковидных мер станет прямая трансляция наиболее крупных праздничных мероприятий на телеканале «Рыбинск-40».

Пресс-служба администрации города Рыбинска