День города Рыбинска проведут с учетом антиковидных требований
09.07.2021, 14:11, Новости
Теги: Выходные, Здоровье, Здравоохранение, Праздник
7 августа 2021 года Рыбинск отметит 950-летний юбилей.
Общегородские мероприятия планируют с учетом требований Роспотребнадзора. В День города будут работать более 30 праздничных площадок, чтобы избежать большого скопления людей на локальной территории и обеспечить проход на концерты звезд, разрабатываются отдельные правила.
Празднование Дня города Рыбинска в условиях коронавирусных ограничений состоится уже второй раз. У организаторов есть опыт проведения общегородских мероприятий с учетом требований безопасности.
Начало праздничного мероприятия состоится в 16.00 на площади дворца спорта «Полёт».
Программа празднования включает:
• Театрализованный пролог «Рыбинск 950. Два берега — одна история»,
• Вручение муниципальных наград – Звание «Почетный гражданин города Рыбинска» и знаки отличия «За заслуги перед городом Рыбинском»,
• Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа,
• Детский концерт «Самый лучший город на Земле!»,
• Концерт Сергея Трофимова, советского и российского автора-исполнителя песен, заслуженного артиста РФ и группы «Rasa», талантливого молодёжного дуэта,
• Праздничный фейерверк.
– Пока мы готовимся проводить праздник в тех условиях, которые есть. О локдауне речь не идет, но ограничений не избежать. Определённый оптимизм внушает то, что сознательность людей повысилась, активно идет вакцинация, мы достигнем 60% вакцинации населения, что позволит говорить о коллективном иммунитете, – рассказала Наталья Шульдина, заместитель главы по социальным вопросам – На уровне правительства Ярославской области совместно с Роспотребнадзором разрабатываются правила проведения крупных концертных мероприятий. Возможно, что вход в партерную зону будет с определёнными ограничениями, по QR-коду.
Предстоит решить вопрос по трем наиболее востребованным площадкам. Это крупные концерты приглашенных звезд: выступление симфонического оркестра на Красной площади, эстрадного исполнителя у ДС «Полёт», молодежных групп.
В День города празднование будет проходить на более чем 30 площадках. Это общественные территории – парки, набережная, городские улицы, территории новых объектов, которые будут открыты в этом году к юбилею Рыбинска. Такое количество задействованных в праздновании территорий позволит избежать скопления большого количества людей в одном месте.
Одной из антиковидных мер станет прямая трансляция наиболее крупных праздничных мероприятий на телеканале «Рыбинск-40».
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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