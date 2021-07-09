Уимблдон в лицах: Хью Грант, Бенедикт Камбербэтч, Сиенна Миллер и другие зрители

Сегодня, в 11-й день Уимблдонского турнира, в Лондоне определятся финалисты в мужском одиночном разряде, а завтра – победительница в женском одиночном разряде. Имя первого среди мужчин-теннисистов мир узнает в это воскресенье, 11 июля.

Однако и все последние полторы недели на корте Всеанглийского клуба лаун-​тенниса и крокета было жарко: в борьбе за звание победителя сразились десятки лучших теннисистов со всего мира. Ежедневно на игры приходили смотреть сотни зрителей, они радовались, расстраивались и буквально вскакивали со своих мест после каждой подачи на корте. И чем ближе развязка чемпионата, тем больше звездных лиц можно увидеть среди гостей.

Так, вчера на один из матчей пришла принцесса Беатрис, для которой этот выход в свет стал первым после объявления о беременности. Не обошлось на трибуне и без личных премьер: несколько дней назад там были замечены звезда “Бриджертонов” Фиби Дайневор и комик и телеведущий Пит Дэвидсон. Слухи об их романе появились еще в апреле, но именно на Уимблдоне они дебютировали как пара и не скрывали своих чувств от окружающих. Также актриса Сиенна Миллер впервые появилась на публике со своим новым возлюбленным.

В преддверии финалов HELLO.RU собрал самые яркие и живые фотографии с бурными реакциями звездных гостей Уимблдонского турнира, среди которых были звезда “Шерлока” Бенедикт Камбербэтч с отцом, звезда “Фантастических тварей” Эдди Редмэйн с супругой, актер Хью Грант, который, кажется, выиграл конкурс на самую бурную реакцию на матч, и многие другие.

Бенедикт Камбербэтч Эдди Редмэйн с супругой Ханной Багшоу Хью Грант c женой Анной Эберштайн Фиби Дайневор и Пит Дэвидсон Поппи Делевинь Сиенна Миллер Хью Грант Бенедикт Камбербэтч с отцом Тимоти Карлтоном FKA Twigs и Сиенна Миллер Олли Мерс с возлюбленной Амелией Танк Фиби Дайневор и Пит Дэвидсон Хью Грант Арчи Кесвик и Сиенна Миллер Хью Грант Олли Мерс и Бенедикт Камбербэтч