В российском СИЗО у крымского татарина случился микроинсульт, его лицо парализовало – Денисова

“Адвокат […] сообщил, что у его подзащитного случился микроинсульт, который вызвал паралич лица. По словам правозащитника, врач “скорой”, которую вызвали в следственный изолятор, это опроверг. Сказал, что Сервет вполне здоров и не нуждается в помощи”, – написала она.

Украинский омбудсмен отметила, что Газиев также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.

“Обращения в администрацию СИЗО о предоставлении необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра игнорируются. Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод”, – объяснила Денисова.

Она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой “безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева” и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь включительно с госпитализацией в стационар.

Денисова также просит перевести больного украинского политзаключенного на другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, “из-за критического состояния здоровья гражданина Украины”.

От генпрокурора РФ Игоря Краснова украинский омбудсмен требует “дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО №5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности”.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/348935869921025

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. В Украине и большинстве стран мира ее деятельность разрешена. Среди задержанных был Газиев, позже его взяли под арест.

Об ухудшении здоровья Газиева Денисова сообщала и в 2019 году, и в мае 2021 года.

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